Meerut News: कैडेट्स ने फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:01 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:01 PM IST
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मवाना। कृषक इंटर कॉलेज स्थित 73 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। कमान अधिकारी कर्नल शैली मलहोत्रा के निर्देशन और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल आशीष मोहन अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में आयोजित कार्यक्रम का संचालन सूबेदार चंचल सिंह ने किया।
समारोह के दौरान कर्नल शैली मलहोत्रा ने कहा कि रक्षा-सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। देश की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात सेना के जवान अक्सर त्योहारों पर घर नहीं जा पाते, ऐसे में आमजन और कैडेट्स द्वारा उनके साथ पर्व मनाना जवानों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और जनता का भरोसा मजबूत करता है। कृषक इंटर कॉलेज और एएस इंटर कॉलेज की गर्ल्स कैडेट्स ने सीमा के प्रहरियों को रक्षा-सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं फौजी भाइयों ने कैडेट्स को उपहार भेंट कर सदैव उनकी रक्षा का वचन दिया। इस मौके पर नायब सूबेदार अजय कुमार, बीएचएम ललित मोहन, हवलदार झाबरमल और हवलदार रेवताराम सहित कई सैन्यकर्मी और कैडेट्स उपस्थित रहे।
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समारोह के दौरान कर्नल शैली मलहोत्रा ने कहा कि रक्षा-सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। देश की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात सेना के जवान अक्सर त्योहारों पर घर नहीं जा पाते, ऐसे में आमजन और कैडेट्स द्वारा उनके साथ पर्व मनाना जवानों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और जनता का भरोसा मजबूत करता है। कृषक इंटर कॉलेज और एएस इंटर कॉलेज की गर्ल्स कैडेट्स ने सीमा के प्रहरियों को रक्षा-सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं फौजी भाइयों ने कैडेट्स को उपहार भेंट कर सदैव उनकी रक्षा का वचन दिया। इस मौके पर नायब सूबेदार अजय कुमार, बीएचएम ललित मोहन, हवलदार झाबरमल और हवलदार रेवताराम सहित कई सैन्यकर्मी और कैडेट्स उपस्थित रहे।
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