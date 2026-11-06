Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Cables of starter motors stolen from tubewells; farmers distressed

Meerut News: ट्यूबवेलों से स्टार्टर मोटर के केबल चोरी, किसान परेशान

Fri, 06 Nov 2026 08:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:20 PM IST
विज्ञापन
Cables of starter motors stolen from tubewells; farmers distressed
- श्यामपुर में किसान ने एसएसपी से की शिकायत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
लावड़। श्यामपुर गांव में ट्यूबवेलों से स्टार्टर मोटर के केबल चोरी होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। श्यामपुर गांव निवासी कुंवरपाल सिंह ने इंचौली थाने की लावड़ चौकी पर तहरीर देकर चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एसएसपी से शिकायत की।
तहरीर में पीड़ित ने बताया कि तीन नवंबर को चोर उनके ट्यूबवेल पर लगे स्टार्टर मोटर का केबल काटकर चोरी कर ले गए। किसान ने बताया कि इससे पहले भी उसके ट्यूबवेल पर तीन बार चोरी हो चुकी है। बार-बार हो रही चोरी से उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही खेत पर लगे विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है।
विज्ञापन

किसानों के अनुसार, क्षेत्र में राजपाल सिंह, बृजपाल, धर्मपाल, रविंद्र, पतराम, राजेंद्र, मेहर सिंह और ओमी आदि किसानों के ट्यूबवेलों से भी स्टार्टर मोटर के केबल चोरी किए जा चुके हैं। किसानों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed