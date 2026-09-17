Meerut News: कमरे में मिला नेपाल निवासी मजदूर का शव

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र के बैरीपुरा में किराए के मकान में रह रहे नेपाल निवासी नरेश (45) का शव बृहस्पतिवार को कमरे में पड़ा मिला। वह मजदूरी करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि नेपाल निवासी नरेश कई साल से बैरीपुरा में किराए के कमरे में रहता था। बृहस्पतिवार सुबह मकान मालिक ने ऊपर स्थित कमरे में जाकर नरेश को आवाज लगाई। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।सूचना पर टीपीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर अंदर देखा तो नरेश का शव पड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ब्रह्मपुरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उसके परिजनों और रिश्तेदारों को भी सूचन दे दी है।