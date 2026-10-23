Meerut News: बागपत रोड पर नाले में मिला युवक का शव

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। शहर में खुले नाले लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। नाले में गिरकर एक और युवक की मौत हो गई। हादसे ने एक बार फिर खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाले में गिरने के बाद युवक बाहर नहीं निकल सका और उसकी जान चली गई। शहर में खुले नालों में गिरकर पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद नालों को ढकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से हादसों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने खुले नालों के किनारे सुरक्षा दीवार व बैरिकेडिंग लगाकर हादसों को रोकने की मांग की है।सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को बागपत रोड स्थित मोक्षपुरी के नाले से उठ रही दुर्गंध के बीच स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी। नजदीक जाकर देखने पर युवक का शव होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीपीनगर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को बाहर निकलवाया। शव काफी खराब हालत में होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी।पुलिस ने युवक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 35 वर्ष है। शव की हालत देखकर उसके दो से तीन दिन पुराना होने की आशंका है। सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है।-पूर्व में भी मिल चुके हैं कई शवटीपी नगर, ब्रह्मपुरी, लिसाड़ी गेट व लोहिया नगर में भी पूर्व में कई शव खुले नालों के अंदर बरामद हो चुके हैं। 11 जून को ब्रह्मपुरी के ओडियन नाले से एक युवक का शव बरामद हुआ था। 16 जून को माधवपुरम गेट के पास नाले खुले नाले में आरकेपुरम निवासी बाइक मैकेनिक रवि का शव मिला था। 18 जून को लोहिया नगर में जाकिर कॉलोनी निवासी अब्दुल समद का शव हत्या कर नाले में फेंक दिया था। 23 जून को कंकरखेड़ा की नंगलाताशी नाले में सरधना निवासी संजय का शव बरामद हुआ था। लिसाड़ी गेट के विकासपुरी बिजलीघर के पास नाले में युवक का शव मिला था। नौचंदी थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या कर शव गढ़ रोड पर नाले में फेंक दिया था।