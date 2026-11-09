Meerut News: मवाना में शराब ठेके पर मिला ग्रामीण का शव, परिजनों का पोस्टमार्टम से इन्कार

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सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस को पहले जानकारी मिली थी कि ठेके के पास एक व्यक्ति नशे की हालत में पड़ा है। हालांकि, पुलिस के पहुंचने पर वह मृत अवस्था में पाया गया। वो बुध सिंह के पुत्र थे और पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है, जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।शराब की लत और पुलिस की कार्रवाईमृतक के भतीजे तेजवीर ने बताया कि ऋषिपाल पिछले लगभग पांच वर्षों से अत्यधिक शराब पीने के आदी थे। वह करीब तीन-चार दिन पहले घर से निकले थे। सीओ पंकज लवानिया ने जानकारी दी कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।