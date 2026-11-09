Meerut News: मवाना में शराब ठेके पर मिला ग्रामीण का शव, परिजनों का पोस्टमार्टम से इन्कार
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:27 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:27 PM IST
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संवाद न्यूज एजेसी मवाना। सोमवार शाम मेरठ रोड पर एक देसी शराब ठेके के सामने 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान मखदूमपुर निवासी ऋषिपाल सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया।
सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस को पहले जानकारी मिली थी कि ठेके के पास एक व्यक्ति नशे की हालत में पड़ा है। हालांकि, पुलिस के पहुंचने पर वह मृत अवस्था में पाया गया। वो बुध सिंह के पुत्र थे और पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है, जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
शराब की लत और पुलिस की कार्रवाई
मृतक के भतीजे तेजवीर ने बताया कि ऋषिपाल पिछले लगभग पांच वर्षों से अत्यधिक शराब पीने के आदी थे। वह करीब तीन-चार दिन पहले घर से निकले थे। सीओ पंकज लवानिया ने जानकारी दी कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
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सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस को पहले जानकारी मिली थी कि ठेके के पास एक व्यक्ति नशे की हालत में पड़ा है। हालांकि, पुलिस के पहुंचने पर वह मृत अवस्था में पाया गया। वो बुध सिंह के पुत्र थे और पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है, जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
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शराब की लत और पुलिस की कार्रवाई
मृतक के भतीजे तेजवीर ने बताया कि ऋषिपाल पिछले लगभग पांच वर्षों से अत्यधिक शराब पीने के आदी थे। वह करीब तीन-चार दिन पहले घर से निकले थे। सीओ पंकज लवानिया ने जानकारी दी कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
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