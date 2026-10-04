Meerut News: ब्लू ईगल की टीम बनी चैंपियन

मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे भटीपुरा क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच रविवार को ब्लू ईगल और येलो टाइगर की टीम के बीच हुआ। इसमें ब्लू ईगल की टीम ने 34 रन से मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया।ब्लू ईगल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। इसमें रोहित कौशिक ने 73, दिनेश ने 39 रन बनाए। गेंदबाजी में अमित कुमार ने 4, विजय और विनीत ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी येलो टाइगर की टीम न 23वें ओवर में 195 रन ही बना सकी। टीम की ओर से ओमकार ने 36, हेडन ने 58 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में शानू ने 4, दिनेश ने 3, रोहित ने 2 विकेट लिए। कोच दीपक सिद्धू ने विजेता टीम को ट्राॅफी देकर सम्मानित किया।