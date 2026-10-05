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Meerut News: पंच प्यारे भाई धर्म सिंह के जन्मोत्सव पर लगाया रक्तदान शिविर

Mon, 05 Oct 2026 06:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:39 PM IST
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Blood donation camp organized on the birth anniversary of Panj Pyare Bhai Dharam Singh.
पंच प्यारे भाई धर्म सिंह गुरुद्वारा साहिब में रक्त दान करते श्रद्धालु स्रोत संवाद
हस्तिनापुर। पंच प्यारे भाई धर्म सिंह के जन्मोत्सव के अवसर पर खालसा हेल्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रीत मान, किशोर वाल्मीकि, सरदार नरवैर सिंह खालसा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर एवं निशुल्क दवाइयां वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें संगत ने 200 यूनिट रक्तदान किया। किशोर वाल्मीकि ने कहा हस्तिनापुर की पावन भूमि पर पंच प्यारे भाई धर्म सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह को अपना शीश दान कर बलिदान दिया था। उनके बलिदान को हम याद कर कोटि-कोटि नमन करते हैं। इस मौके पर सरदार रणजीत सिंह, सरदार गुरचेक सिंह, संदीप कुमार, नौशाद सैफी, बाबा राजपाल आदि मौजूद रहे।
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