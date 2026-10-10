फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   BKU Protests in Baghpat, Demands Gyanesh Kumar's Resignation; Warns of Intensified Agitation

बागपत में भाकियू का धरना: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग; ट्रेनें रद्द करने पर नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी

Sat, 10 Oct 2026 01:46 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 10 Oct 2026 01:46 PM IST
सार

बागपत में भारतीय किसान यूनियन ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दिया। नेताओं ने दिल्ली में ट्रेनें रद्द करने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

विज्ञापन
BKU Protests in Baghpat, Demands Gyanesh Kumar's Resignation; Warns of Intensified Agitation
भाकियू का धरना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागपत में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेताओं ने चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में ट्रेनों को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई गई। भाकियू नेताओं ने इसे जनहित के खिलाफ बताते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

विज्ञापन




ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर कूच पर पहरा: मेरठ में भारी पुलिस बल तैनात; वाहनों की चेकिंग, सौ से ज्यादा विपक्षी नेता नजरबंद
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रेनों के रद्द होने पर जताई नाराजगी
भाकियू के दिल्ली-एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है। उन्होंने दिल्ली में ट्रेनों को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनहित को देखते हुए ऐसा करना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सख्ती के कारण आपातकाल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
धरना-प्रदर्शन के दौरान भाकियू नेताओं ने अपनी मांगों पर जोर दिया और चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को व्यापक किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed