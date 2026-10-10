बागपत में भाकियू का धरना: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग; ट्रेनें रद्द करने पर नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी

बागपत में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेताओं ने चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में ट्रेनों को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई गई। भाकियू नेताओं ने इसे जनहित के खिलाफ बताते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

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