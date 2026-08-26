Meerut News: एक सितंबर को कमिश्नरी पर डेरा डालेंगे भाकियू कार्यकर्ता

फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। भारतीय किसान यूनियन की ओर से कमिश्नरी कार्यालय के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में एक सितंबर को पंचायत की जाएगी। इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू की ओर से कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि लगभग 5000 ट्रैक्टर लेकर भाकियू कार्यकर्ता कमिश्नरी पहुंचेंगे और किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। पंचायत की तैयारी को लेकर बुधवार को कई गांवों में जनंसपर्क किया।बुधवार को भाकियू पदाधिकारियों की ओर से नगर निगम की सीमा में जाटोली, नंगलाताशी, दयामपुर, डाबका, रजपुरा, सरूरपु आदि गांवों में बैठक कर अधिक से अधिक संक्ष्या में किसानों से पंचायत में पहुंचने का आह्वान किया गया। भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम की सीमा में आ रहे गांवों में जलभराव, सफाई व्यवस्था, बढ़े हाउस टैक्स, साल में दो बार हाउस टैक्स वसूलना, नाले की सफाई न होना आदि समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं। कई बार किसानों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके अलावा खाद न मिलना, अधिक ब्याज वसूली, गन्ना भुगतान न होना, बिजली, सिंचाई समेत आदि समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को चौधरी चरण सिंह पार्क में आयोजित पंचायत में उठाया जाएगा। पंचायत में लंगर, संगीत आदि भी होगा। बैठक में वीरपाल सुरानी, हर्ष चहल, बबलू प्रधान, विरेंद्र, कृष्णपाल, ऋषिपाल, विनोद, हरेंद्र, विनय आदि मौजूद रहे।