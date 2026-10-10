भाजपा प्रत्येक वर्ग का सम्मान करती है : विमल शर्मा

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संवाद न्यूज एजेंसीजानी खुर्द। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर शनिवार को गांव ढ़डरा में ग्रामीणों ने राहुल चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर अपनी खुशी जाहिर की। स्वागत समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा कि भाजपा अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का पूरा सम्मान करती है।उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रकार की जनहित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास की नीति पर पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। पार्टी में हर समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता को मान-सम्मान मिलता है।उन्होंने कहा कि राहुल चौधरी को प्रदेश मंत्री बनाए जाने से यह बात एक बार फिर प्रमाणित हो गई है कि पार्टी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। नवनियुक्त प्रदेश मंत्री राहुल चौधरी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी तरह खरे उतरेंगे। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण विभाग के अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, प्रदीप ढ़डरा, दयाल त्यागी, मनोज चौधरी, प्रदीप गेझा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।