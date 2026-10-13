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Meerut News: लावड़ में भाजपा छोड़ सपा में शामिल, सरकार पर आरोप

Tue, 13 Oct 2026 08:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:58 PM IST
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BJP members in Lawar switch to SP; level allegations against the government.
लावड़ - भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए लोगों ने विधायक अतुल प्रधान का किया स्वागत। स्रोत : संवा
संवाद न्यूज एजेंसी
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लावड़। मंगलवार को शिव बड़ा मंदिर के पास एक समारोह आयोजित हुआ। इसमें कई लोगों ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उमेश कश्यप और उनके साथियों ने सपा विधायक अतुल प्रधान का पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया।
सपा में शामिल हुए लोगों ने भाजपा सरकार पर समाज की उपेक्षा और उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके समाज की अनदेखी कर रही है और उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी में ही हर वर्ग का भविष्य सुरक्षित है। पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखती है। उन्होंने जनता की सेवा को अपना उद्देश्य बताया।
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अतुल प्रधान ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कराने का दावा किया। उन्होंने ग्रामीण छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए साइकिलें भी वितरित कीं। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई चरम पर होने का आरोप लगाया। प्रधान ने कहा कि चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों से बिजली के तार चोरी होने से किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार के तानाशाही रवैये की भी आलोचना की।

लावड़ - भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए लोगों ने विधायक अतुल प्रधान का किया स्वागत। स्रोत : संवा

लावड़ - भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए लोगों ने विधायक अतुल प्रधान का किया स्वागत। स्रोत : संवा

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