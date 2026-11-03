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Meerut News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल

Tue, 03 Nov 2026 08:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:17 PM IST
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Bike rider injured after collision with unknown vehicle
दौराला। नगली गेट के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को सकौती स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया। खतौली निवासी राजेंद्र बाइक से मेरठ जा रहे थे। वह नगली गेट के पास पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों की मदद से उन्हें सकौती स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के बाद राजेंद्र बिना किसी पुलिस कार्रवाई के लौट गए।
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