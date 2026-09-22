Meerut News: रामलीला मंचन के लिए किया भूमि पूजन
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:32 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। मिल बाजार स्थित रेलवे स्टेशन शिव मंदिर परिसर में मंगलवार को रामलीला मंचन के लिए विधि-विधान से हवन-पूजन कर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान राम लखन रंगमंच कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों ने भाग लिया। पंडित संदीप शास्त्री और नारायण पांडे ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन संपन्न कराया।
राम लखन रंगमंच कमेटी के अध्यक्ष हरपाल चौहान ने बताया कि 8 अक्तूबर को भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलीला देखने आने वाले दर्शकों के बैठने के लिए सोफे की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन के दौरान कमेटी सदस्यों ने रामलीला मंचन को सफल बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने पर चर्चा की। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। इस दौरान ललित चौहान, अतुल, सचिन उपाध्याय, प्रदीप, विपेंद्र, अरुण, सुमित, पवन, सोनू, विपिन, रजनीश, अंकित, नीटू आदि मौजूद रहे।
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दौराला। मिल बाजार स्थित रेलवे स्टेशन शिव मंदिर परिसर में मंगलवार को रामलीला मंचन के लिए विधि-विधान से हवन-पूजन कर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान राम लखन रंगमंच कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों ने भाग लिया। पंडित संदीप शास्त्री और नारायण पांडे ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन संपन्न कराया।
राम लखन रंगमंच कमेटी के अध्यक्ष हरपाल चौहान ने बताया कि 8 अक्तूबर को भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलीला देखने आने वाले दर्शकों के बैठने के लिए सोफे की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन के दौरान कमेटी सदस्यों ने रामलीला मंचन को सफल बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने पर चर्चा की। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। इस दौरान ललित चौहान, अतुल, सचिन उपाध्याय, प्रदीप, विपेंद्र, अरुण, सुमित, पवन, सोनू, विपिन, रजनीश, अंकित, नीटू आदि मौजूद रहे।
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