Meerut News: गणपति महोत्सव में भजन संध्या, झूमे श्रद्धालु

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मेरठ। प्रगति नगर नंगला बट्टू में गोरी पुत्र गणेश समिति की ओर से गणपति महोत्सव में भजन संध्या आयोजित हुई। श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अनिल गोयल के सानिध्य में भजन-कीर्तन हुआ। पंडित कार्तिक शर्मा और भजन गायिका सुभीता तिवारी ने भजनों से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान रतन लाल, सुमित, राजकुमार तिवारी, अमित कुशवाहा, शेर सिंह, रिनकू, अंकुश और संजय सैनी मौजूद रहे।