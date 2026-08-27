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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड के मुकदमे की बहस में जिला जज को बताया गया कि मरने वाले सौरभ ने अपनी मां को बताया था कि मेरी हत्या हो सकती है। जिस दिन अपनी मां को बताया था। उसी रात में सौरभ की हत्या कर दी गई थी।जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत में नीले ड्रम हत्याकांड प्रकरण मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को अभियोजन विजय बहादुर ने न्यायालय को बताया कि 3 मार्च 2025 की शाम को जब मृतक सौरभ अपनी मां के यहां पर खाना लेने गया था तो उसने अपनी मां और बहन से अपनी हत्या होने की आशंका जताई थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी मुस्कान उसकी हत्या करवा सकती है। जब वह खाना लेकर घर पहुंचा तो उसी रात में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या कर शरीर के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट में जमा दिए थे।विजय बहादुर ने बताया कि हत्या करने के बाद 13 दिन मुस्कान और साहिल घूमने के लिए शिमला, कसोल चले गए थे। यह दोनों कसोल में पूर्णिमा गेस्ट हाउस में रुके थे।बूहस्पतिवार को चार गवाह के बयानों को भी न्यायालय के सामने विजय बहादुर ने रखा। जिसमें उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के दो गवाहों को भी पेश किया। जिसमें स्पष्ट किया गया कि हत्या वाले दिन रात के 11:57बजे से मृतक सौरभ का मोबाइल बंद हो गया था और साहिल का भी मोबाइल बंद था। हत्या के बाद से साहिल और मुस्कान दोनों साथ-साथ रहे। यह भी टेलीफोन की डिटेल के संबंध में न्यायालय को बताया गया।