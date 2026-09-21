बागपत: नंदकिशोर गुर्जर के दावे, बोले- दिल्ली की वक्फ संपत्ति गुर्जर समाज की, ताजमहल महादेव का मंदिर
बागपत के मनसा देवी मंदिर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली की वक्फ संपत्ति को लेकर दावा किया। उन्होंने ताजमहल को महादेव का मंदिर बताया और सुप्रीम कोर्ट से मामलों में संज्ञान लेने की मांग की।
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हाल ही में बागपत के मनसा देवी मंदिर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के महामंडलेश्वर ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। विधायक ने वक्फ संपत्ति, ताजमहल और लाल किले को लेकर दावे किए। मनसा देवी मंदिर पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के महामंडलेश्वर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और कई दावे किए।
दिल्ली की वक्फ संपत्ति को लेकर दावा
नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि दिल्ली की वक्फ संपत्ति गुर्जर समाज की है। उन्होंने इस संबंध में अपने दावे के आधार पर मामलों में कार्रवाई की मांग की।
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ताजमहल को महादेव का मंदिर बताया
विधायक ने ताजमहल को महादेव का मंदिर बताया। उन्होंने लाल किले में देवी-देवताओं की आकृतियां होने का भी दावा किया। इन मामलों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की।
मुस्लिमों की घर वापसी का दावा
नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिमों की घर वापसी की बात भी कही। उन्होंने हलाला और तलाक के विरोध में बेटियों की टीम बनाने का दावा किया।