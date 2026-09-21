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बागपत: नंदकिशोर गुर्जर के दावे, बोले- दिल्ली की वक्फ संपत्ति गुर्जर समाज की, ताजमहल महादेव का मंदिर

Mon, 21 Sep 2026 05:44 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 21 Sep 2026 05:44 PM IST
सार

बागपत के मनसा देवी मंदिर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली की वक्फ संपत्ति को लेकर दावा किया। उन्होंने ताजमहल को महादेव का मंदिर बताया और सुप्रीम कोर्ट से मामलों में संज्ञान लेने की मांग की।

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Baghpat: Nand Kishor Gurjar Makes Claims Over Waqf Properties and Taj Mahal
भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर - फोटो : संवाद

विस्तार
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हाल ही में बागपत के मनसा देवी मंदिर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के महामंडलेश्वर ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। विधायक ने वक्फ संपत्ति, ताजमहल और लाल किले को लेकर दावे किए। मनसा देवी मंदिर पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के महामंडलेश्वर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और कई दावे किए।

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दिल्ली की वक्फ संपत्ति को लेकर दावा
नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि दिल्ली की वक्फ संपत्ति गुर्जर समाज की है। उन्होंने इस संबंध में अपने दावे के आधार पर मामलों में कार्रवाई की मांग की।

यह भी पढ़ें: सीएम योगी: बोले-व्यक्ति से बढ़कर दल और दल से बढ़कर देश, भाजपा ने बदली राजनीति की दिशा, सपा पर साधा निशाना
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ताजमहल को महादेव का मंदिर बताया
विधायक ने ताजमहल को महादेव का मंदिर बताया। उन्होंने लाल किले में देवी-देवताओं की आकृतियां होने का भी दावा किया। इन मामलों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की।
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मुस्लिमों की घर वापसी का दावा
नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिमों की घर वापसी की बात भी कही। उन्होंने हलाला और तलाक के विरोध में बेटियों की टीम बनाने का दावा किया। 

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