बागपत: नंदकिशोर गुर्जर के दावे, बोले- दिल्ली की वक्फ संपत्ति गुर्जर समाज की, ताजमहल महादेव का मंदिर

हाल ही में बागपत के मनसा देवी मंदिर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के महामंडलेश्वर ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। विधायक ने वक्फ संपत्ति, ताजमहल और लाल किले को लेकर दावे किए। मनसा देवी मंदिर पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के महामंडलेश्वर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और कई दावे किए।

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