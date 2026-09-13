Meerut News: सुंदरनगर के बाबा लाहड़ी और रुड़की के सोनू बने विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कुलंजन गांव में जय हिंद सोशल वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय दंगल का रविवार को समापन हो गया। दंगल में दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे पहलवानों ने जोरदार मुकाबलों में दांव-पेंच से विपक्षी पहलवानों को चित किया। सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश के बाबा लाहड़ी और गाजियाबाद के कपिल के बीच 11000 रुपये की कुश्ती हुई, जिसमें बाबा लाहड़ी विजयी रहे। इसी तरह रुड़की के सोनू और हरियाणा के राजू के बीच 11000 रुपये की कुश्ती में सोनू ने बाजी मारी।दंगल का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष मुशाम खां ने किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती भारतीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। यह खेल युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली के लिए भी प्रेरित करता है। संस्था की ओर से भविष्य में भी युवाओं को खेलों से जोड़ने वाले ऐसे आयोजन कराए जाते रहेंगे। दंगल में 501, 1100 और 11000 रुपये तक की कुश्तियां हुई।शामली के दीपक और गाजियाबाद के राजेश के बीच 1100 रुपये की कुश्ती हुई, जिसमें दीपक विजेता रहे। इसके अलावा राहुल पहलवान करनावल समेत कई पहलवानों ने शानदार दांव-पेंच का प्रदर्शन किया।मुकाबलों में पहलवानों ने प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कई कुश्तियां काफी देर तक बराबरी पर रहने के बाद निर्णायक दौर में पहुंची। दंगल के दौरान रेफरी की भूमिका लोकेंद्र पहलवान बड़ौत ने निभाई। आयोजन में युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। संस्था की ओर से दंगल को सफल बनाने में अमरीश सैनी, अनस खां, बिलाल, असजद, सुरेंद्र सैनी, मोहसिन, फिरोज और रेहान अल्वी का विशेष सहयोग रहा।