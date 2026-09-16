Meerut News: भाषण प्रतियोगिता में आयशा रही प्रथम
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:43 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:43 PM IST
विज्ञापन
लावड़। राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज लावड़ में बुधवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने भाषण देकर मतदान के महत्व को रेखांकित किया।प्रतिभागियों ने तर्क, अभिव्यक्ति और प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रधानाध्यापिका कौशल रानी और सहायक अध्यापिका ममता यादव उपस्थित रहीं। शिक्षिकाओं ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदान के अधिकार और जिम्मेदार नागरिक बनने की समझ विकसित होती है। प्रतियोगिता में आयशा ने प्रथम, फिजा ने द्वितीय, रेनू वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में निदा, सादिया, सालिहा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संवाद
विज्ञापन