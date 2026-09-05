Meerut News: घर में जबरन घुसने का प्रयास, विरोध पर मारपीट और जान से मारने की धमकी

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दौराला। समौली निवासी इनाम ने दो लोगों पर घर में जबरन घुसने का प्रयास करने, विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।दौराला थाने पर दर्ज प्राथमिकी में इनाम ने बताया कि उसका घर समौली- अख्तियारपुर रोड पर है। 27 अगस्त को वह अपने घर पर काम कर रहा था। इसी दौरान जेबा और उसका भाई समीर निवासी रसूलपुर थाना फलावदा वहां पहुंचे और घर में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।आरोप है कि दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसके खिलाफ दौराला थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। इनाम ने बताया कि वह सीआईएसएफ में वरिष्ठ कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में फोर्स मुख्यालय नई दिल्ली में तैनात है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि जांच की जा रही है।