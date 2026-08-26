{"_id":"6a8f203eb5f11f3bf90c9f42","slug":"assault-incident-pro-had-grabbed-mohit-by-the-collar-and-also-assaulted-him-meerut-news-c-72-1-mct1010-158391-2026-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"पिटाई प्रकरण: पीआरओ ने पकड़ी थी मोहित की गिरेबान, पिटाई भी की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पिटाई प्रकरण: पीआरओ ने पकड़ी थी मोहित की गिरेबान, पिटाई भी की

मेरठ ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 10:49 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 10:49 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें