फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Assault and stone-pelting in Panchli Khurd over a personal feud and financial dispute; seven arrested

Meerut News: पांचली खुर्द में रंजिश और लेनदेन में मारपीट-पत्थरबाजी, सात गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 09:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 09:59 PM IST
विज्ञापन
Assault and stone-pelting in Panchli Khurd over a personal feud and financial dispute; seven arrested
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जानीखुर्द। गांव पांचली खुर्द में मंगलवार को शिव मंदिर के पास पुरानी मुकदमेबाजी और पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अपनी तरफ से उनके खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
गांव पांचली निवासी रामवीर और मनोज पक्ष के बीच मंगलवार की सुबह पुरानी मुकदमेबाजी और पैसों के लेनदेन को लेकर कहासुनी और गाली-गलौज हो गई। इस घटना का कुछ व्यक्तियों ने बीच बचाव करवा दिया। दोपहर के बाद दोनों पक्ष फिर से अपने-अपने घरों के बाहर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े। पथराव और मारपीट के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर थाना जानी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से लड़ रहे दोनों पक्षों के सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि रामवीर पक्ष से रामवीर, वीरेश्वर, अंकित चपराना, हरेंद्र और मनोज पक्ष से मनोज, कुलदीप, हैप्पी को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed