Meerut News: सरधना में आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी, बढ़े प्रोत्साहन राशि

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आशा कार्यकर्ताओं ने कुल 12 मांगें रखी हैं। इनमें संस्थागत प्रसव पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये करने की मांग प्रमुख है। उन्होंने सभी आशा कार्यकर्ताओं को कार्य के लिए 5जी स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। एचबीएनसी के तहत प्रति विजिट मिलने वाली राशि 40 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये करने की मांग भी उठाई गई है। पल्स पोलियो अभियान के लिए 300 रुपये और टीकाकरण सत्र के लिए प्रति सत्र 300 रुपये भुगतान की मांग की गई है। मातृ बैठक के लिए प्रति बैठक 100 रुपये देने की मांग भी शामिल है। परिवार नियोजन के तहत महिला नसबंदी पर 500 रुपये और पुरुष नसबंदी पर 1000 रुपये देने की मांग भी की गई है।मासिक हेल्थ प्रमोशन डे और सीएएए की बैठक के लिए 300-300 रुपये की मांग है। सर्वे कार्य के लिए प्रतिदिन 300 रुपये और सी-बैक फॉर्म भरने के लिए प्रति फॉर्म 20 रुपये देने को कहा गया है। परिवार नियोजन के साधनों के वितरण पर प्रति माह 500 रुपये देने की मांग भी रखी गई है। इस दौरान रीना शर्मा, शिवलेश, सुनीता, गीता, तबस्सुम, प्रमिता, नीशू, शिखा रानी, कविता, सुधा, शहनाज, कौसर जहां, बीना, लता आदि मौजूद रहीं।