Meerut News: उतरेगी हस्तिनापुर की विरासत उकेरेंगे कलाकार

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- तीन दिवसीय कला रेजीडेंसी का नगर आयुक्त ने किया उद्घाटनसंवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के पुराने हस्तिनापुर स्थित श्री आत्मानंद जैन बालाश्रम विद्यालय में शुक्रवार को तीन दिवसीय कला रेजीडेंसी का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि मेरठ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने हस्तिनापुर के पौराणिक स्थलों और ऐतिहासिक जैन मंदिरों की सुंदरता को कैनवास पर उकेरना शुरू किया।नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा कि कला मन की अनुभूतियों और रचनात्मकता का सजीव प्रतिबिंब है। यह न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने का माध्यम है, बल्कि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और पहचान बनाने की सकारात्मक दिशा भी देती है। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर जैसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व वाली धरती पर कला रेजीडेंसी का आयोजन नवोदित कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।नगीन ग्रुप के एमडी मोहित जैन ने कहा कि नगीन आर्ट गैलरी का उद्देश्य स्थानीय और उभरती प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराना है। कला रेजीडेंसी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों को एक-दूसरे की कला शैली समझने, नए विचार साझा करने और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिलेगा।आर्ट गैलरी के मैनेजर डॉ. संघर्ष शर्मा ने अतिथियों और कलाकारों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कलाकार हस्तिनापुर के आध्यात्मिक वातावरण, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेकर कलाकृतियों का सृजन करेंगे।इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष महेश जैन, श्वेतांबर तीर्थ समिति के प्रबंधक तेजपाल सिंह, अतुल कुमार, आयुष मित्तल, अरविंद, गोविंद गुप्ता और शिवकरण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।