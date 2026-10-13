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Meerut News: सरूरपुर में आराध्या बनीं एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी

Tue, 13 Oct 2026 10:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:32 PM IST
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Aradhya becomes Block Education Officer for a day in Saroorpur.
सरूरपुर। एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी का स्वागत करते कर्मचारी। स्वयं
सरूरपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा आराध्या एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी बनीं। पदभार संभालने के बाद आराध्या कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने कर्मचारियों से उनके कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी ली। आराध्या ने अभिलेखों के रखरखाव तथा विभागीय मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को समझा। उन्होंने ममता, किरन, मोहम्मद असजद, पंकज कुमार, जीत कुमार, शाहबाज, अंजु और सोम सहित अन्य कर्मचारियों से संवाद किया। कर्मचारियों ने उन्हें कार्यालय की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। आराध्या ने कहा कि इस जिम्मेदारी से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने सभी कर्मचारियों से ईमानदारी और समय से काम करने की अपील की। आराध्या ने पढ़-लिखकर आगे बढ़ने और समाज के लिए बेहतर काम करने की इच्छा जताई।
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