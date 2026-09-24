Meerut News: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की आशंका, एसडीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:50 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:50 PM IST
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मवाना। गांव खेड़ी मनिहार निवासी अशोक कुमार ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बंजर भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने से रोकने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि गांव खेड़ी मनिहार की खसरा संख्या 530 सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि 4 सितंबर को क्षेत्र के कुछ लोगों ने खसरा संख्या 530 की दीवार तोड़कर उसे अपने प्लॉट खसरा संख्या 529 में मिला लिया। प्रार्थी ने पूर्व में भी इसकी शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि आगामी छुट्टियों का फायदा उठाकर आरोपी बंजर भूमि पर अवैध पक्का निर्माण कर कब्जा कर सकते हैं। पत्र में एसडीएम से पुलिस को आदेशित कर अवैध निर्माण रुकवाने और मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
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