Meerut News: बारिश से धान की फसल को नुकसान की आशंका

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संवाद न्यूज एजेंसीबहसूमा। शनिवार को दिन भर रुक-रुक होती रही हुई बारिश से खादर क्षेत्र में धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की तैयार फसल गिर गई। इसे लेकर किसान चिंतित हैं।बारिश गन्ने की फसल के लिए राहत लेकर आई है। खेतों में नमी बढ़ने से गन्ने की बढ़वार को फायदा मिलेगा। पके हुए धान के खेतों में पानी भरने और बालियां भीगने से नुकसान बढ़ने की आशंका है। किसान संजू पोसवाल, प्रताप गुर्जर, श्यामपाल चपराना और देवेंद्र विधूड़ी ने बताया कि खादर में धान की फसल पककर तैयार है। हवा और बारिश से कई खेतों में फसल गिर गई है, इससे कटाई में परेशानी के साथ उपज प्रभावित होने की आशंका है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने पर धान की बालियों के खराब होने का खतरा भी है।कृषि विशेषज्ञ ठाकुर मुकेश सिंह ने बताया कि बारिश गन्ने के लिए लाभकारी है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और फड़का कीट का प्रकोप कम होगा। तापमान गिरने से गन्ने की बढ़वार को भी लाभ मिलेगा। पककर तैयार धान की फसल के लिए बारिश नुकसानदायक है।