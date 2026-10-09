Meerut News: छूटी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 12 से करें आवेदन

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने बीए-बीएड और बीएलएड की छूटी हुई प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। सत्र 2018-19 या उसके बाद प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी, जिनकी परीक्षा किसी कारणवश छूट गई थी और वे कालबाधित नहीं हैं, वे 12 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्तूबर शाम चार बजे निर्धारित की गई है।विश्वविद्यालय के अनुसार, परीक्षा 29 अक्तूबर को कराई जाएगी। छूटी हुई परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1500 रुपये शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय के पोर्टल https://annual.ccsuniversityweb.in/ पर किए जा सकेंगे। आवेदन के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ संबंधित वर्ष की स्वप्रमाणित अंकतालिका या प्रवेश पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के प्रयोगात्मक अनुभाग की खिड़की नंबर 40 पर जमा करनी होगी।2018-19 से पहले प्रवेश लेने वाले पात्र नहींविश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2018-19 से पहले प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी कालबाधित श्रेणी में आने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 8077791145 और 7078132884 पर संपर्क कर सकते हैं।वेबसाइट पर मिलेगी परीक्षा केंद्र की जानकारीपरीक्षा की तिथि और केंद्र से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ccsuniversity.ac.in/ पर अलग से अपलोड की जाएगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा में शामिल होने का अंतिम अवसर है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों को इसके बाद कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा।