Meerut News: अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ने की अपील

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बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सेन समाज के बीच समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनहितकारी नीतियों को पहुंचाना रहा। इस दौरान नेताओं ने सेन समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ने की अपील की। विनोद सविता व सचिन गुर्जर कहा कि इस बार हस्तिनापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।इस अवसर पर डॉ. राजकुमार सेन, हर्ष सेन, सतपाल सेन, राहुल सेन, केसर सेन, परमात्मा शरण सेन, पप्पीन सेन, राजेंद्र, सतपाल यादव और प्रिंस सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे।