Meerut News: मवाना में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सामान जब्त

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मवाना। कस्बे में गहराती जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रविवार को नगर पालिका व थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से व्यापक अभियान चलाया। जाम को लेकर कई बार हुई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रविवार दोपहर बाद शुरू की गई यह कार्रवाई परीक्षितगढ़ बस स्टैंड से शुरू होकर बस स्टैंड पुलिस चौकी तक की गई।प्रशासनिक टीम ने परीक्षितगढ़ बस स्टैंड से मिल रोड होते हुए भैंसा रोड पर सड़क के दोनों ओर फुटपाथ से दुकानों का सामान, प्रचार बोर्ड और बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाया। इस दौरान सड़क पर बाधा बन रहे डग्गामार वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिससे दुकानदारों और वाहन चालकों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। अभियान के दौरान जब्त की गई फलों की खाली कैरेटों, ठेली, बोर्डों और कबाड़ियों के लोहे के अन्य सामान को ट्रैक्टर-ट्राली में भरकर पालिका परिसर भिजवा दिया गया।कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के सफाई निरीक्षक राकेश पंवार, कर अधीक्षक अनिल कुमार यादव, थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मकुमार त्रिपाठी सहित भारी संख्या में पुलिस बल और पालिका कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा फुटपाथ या मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।