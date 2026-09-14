Meerut News: जूडो में स्वर्ण पदक जीतने पर आंशिका सम्मानित

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दौराला। सीबीएसई गेम्स नॉर्थ जोन-2026-27 की जूडो प्रतियोगिता में अंडर-40 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर पनवाड़ी निवासी आंशिका पुत्री परवीन कुमार को सम्मानित किया गया। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में केपी जाटव ने आंशिका को सम्मानित करते हुए उसकी उपलब्धि पर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए। आंशिका की इस उपलब्धि से परिजनों और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में सहबा, आदित्य भास्कर, सारिक, सौरव आदि मौजूद रहे। संवाद