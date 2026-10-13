फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Another accused from the counterfeit currency gang arrested.

Meerut News: नकली नोट गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 10:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:08 PM IST
विज्ञापन
Another accused from the counterfeit currency gang arrested.
- दो सिपाहियों समेत अभी तक नौ आरोपी जा चुक है जेल
विज्ञापन

संवाद न्यूजए एजेंसी
मेरठ। भावनपुर पुलिस ने नकली नोट एक गिरोह के एक और सदस्य चिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस मामले में दो सिपाहियों समेत अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
यह मामला पांच अक्तूबर को जयसिंहपुर निवासी इरशाद से हुई 50 हजार रुपये की नकदी लूट से शुरू हुआ। जांच में पता चला कि हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल ने इरशाद को 50 हजार रुपये के बदले डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट देने का झांसा दिया। साजिद ने अपने साथियों अभिषेक और फैजान के साथ मिलकर इरशाद को ज्ञानपुर के ट्यूबवेल के पास बुलाया। वहां उन्होंने ऊपर-नीचे असली नोट और बीच में कागज लगाकर तैयार नकली नोटों की गड्डियां दीं। नोटों की गिनती के दौरान भावनपुर थाने के सिपाही प्रसन्नचित्त आनंद और आशीष कुमार मौके पर पहुंचे। वे साजिद को असली और नकली रकम के साथ ले जाने लगे। इरशाद ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद पीआरवी ने सिपाहियों और साजिद को थाने पहुंचाया था।
विज्ञापन

बाद में फैजान और अभिषेक को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फैजान के मोबाइल से मिले हथियारों के फोटो के आधार पर कार्तिक, राशिद उर्फ मंत्री, विशाल और अर्जुन को भी जेल भेजा गया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि पचगांव पटटी निवासी चिंटू नकली नोटों को असली में बदलने वाले ग्राहकों को ढूंढता था। उसे मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed