Meerut News: अंजू पांडे को परिवाद समिति की सदस्य मनोनीत

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मेरठ। बेटियां फाउंडेशन की अध्यक्ष अंजू पांडेय को जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित है। इसका मुख्य कार्य शिकायतों की सुनवाई करना और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में सहयोग करना है। अंजू पांडेय का मनोनयन महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संवाद