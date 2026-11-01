{"_id":"6ae6f61c18a3afc5c80abf60","slug":"akhilesh-yadav-western-up-strategy-two-former-ministers-set-to-rejoin-samajwadi-party-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पश्चिमी यूपी में अखिलेश का बड़ा दांव: ये दो पूर्व मंत्री होंगे साइकिल पर सवार, भाजपा और रालोद के सामने चुनौती?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी और रालोद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी व पूर्व मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह की सपा में वापसी कराकर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में बड़ा सियासी दांव खेलने जा रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में दोनों पूर्व मंत्रियों ने इसकी पुष्टि की है। दोनों का कहना है कि दिवाली के तुरंत बाद सपा का दामन थाम लेंगे। विज्ञापन

पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी और रालोद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी व पूर्व मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह की सपा में वापसी कराकर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में बड़ा सियासी दांव खेलने जा रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में दोनों पूर्व मंत्रियों ने इसकी पुष्टि की है। दोनों का कहना है कि दिवाली के तुरंत बाद सपा का दामन थाम लेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल को झटका देते हुए दो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी का दामन थामने की तैयारी में हैं।

Trending Videos

भाजपा और रालोद के सामने क्या होगी चुनौती

साहब सिंह सैनी के जाने के बाद भाजपा के लिए चुनौती हो सकती है। इस सामाजिक समीकरण को लेकर पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ सकती है।

विज्ञापन

वहीं रालोद के लिए नीरपाल सिंह का जाना संगठन के एक ऐसे चेहरे का जाना है, जिसे खेल प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरी तरफ सपा को इन दोनों नेताओं के आने से पश्चिमी यूपी में संगठनात्मक और सामाजिक विस्तार की उम्मीद है।

विज्ञापन

साहब सिंह सैनी : सपा से भाजपा और अब फिर सपा की ओर

पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उनकी पहचान सैनी समाज के प्रभावशाली नेताओं में होती है। वह समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं में रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के दौर से उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है। अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली।

जुलाई 2023 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग, विशेषकर सैनी समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें अपने साथ जोड़ा था। अब करीब तीन साल बाद उनका फिर सपा में लौटने का फैसला भाजपा के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है।





साहब सिंह सैनी की वापसी का सबसे अहम पहलू नकुड़ विधानसभा सीट को माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें 2027 के चुनाव में नकुड़ से टिकट देने का भरोसा दिया गया है। फिलहाल नकुड़ से भाजपा के मुकेश चौधरी विधायक हैं। इस सीट पर सैनी मतदाताओं का मजबूत आधार है।



नीरपाल सिंह : खिलाड़ी से राजनीति तक का सफर

चौधरी नीरपाल सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के सक्रिय चेहरों में गिने जाते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने वाले नीरपाल सिंह सपा में राज्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी खेल जगत में सक्रियता और खिलाड़ियों के बीच संपर्क उनकी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अगस्त 2022 में उन्हें पार्टी के खेल प्रोत्साहन प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इस जिम्मेदारी के तहत उन्होंने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। फिलहाल वह खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी हैं।