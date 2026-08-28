Meerut News: कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिन रहेगी खेलों की धूम

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संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत 30 अगस्त तक चलने वाले अभियान में कई खेल होंगे।युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत आयोजित अभियान में कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रव्यापी अभियानों से विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों में खेल भावना विकसित होती है। खेलों से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासन को भी बढ़ावा मिलता है।उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, योग और बैडमिंटन सहित अन्य खेल शामिल हैं। शुक्रवार को बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डीके सिंह ने बताया कि शनिवार को सौ मीटर दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक और बास्केटबाल सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 30 अगस्त को योग एवं खेलों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम होगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन अधिष्ठाता हार्टिकल्चर सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं, निदेशकों और अधिष्ठाता छात्र कल्याण की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न छात्रावासों के वार्डन डॉ. बिजेंद्र सिंह, डॉ. डीके सिंह, डॉ. आरएस सेंगर, डॉ. राजीव सिंह, डॉ. जेंथामैनुअल, डॉ. वीके सिंह, डॉ. चित्रा सिंह, डॉ. अतर सिंह, नरेंद्र उपाध्याय, हरीश आदि मौजूद रहे।