Meerut News: अधिवक्ता को फोन पर दी जान से मारने की धमकी

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। एक अधिवक्ता को फोन पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मोहल्ला कस्सावान निवासी अधिवक्ता अब्दुल सऊद ने बुधवार को थाना सरधना में तहरीर देकर एक युवक पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।अधिवक्ता अब्दुल सऊद ने बताया कि मोहल्ला कस्सावान निवासी युवक वर्तमान में नई बस्ती ईदगाह रोड पर रहता है, उनके और उनके परिवार के साथ आए दिन गाली-गलौज कर परेशान करता है। आरोप है कि पूर्व में भी आरोपी उनके साथ मारपीट कर चुका है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है। अधिवक्ता ने तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर आरोपी ने अपने मोबाइल से फोन किया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने दो दिन के भीतर उन्हें और उनके भाई लईक अहमद को जान से मारने की धमकी दी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।