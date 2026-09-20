Meerut News: धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित आरोपी गिरफ्तार

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मुंडाली। थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी टीटू निवासी समयपुर थाना मुंडाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंडाली थानाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर समयपुर में जमीन के प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा कथित रूप से तीन लाख रुपये की बिक्री रसीद तैयार करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दीपक पुत्र लख्मीचंद ने दर्ज कराया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।