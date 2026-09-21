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Meerut News: पत्नी की गला रेत और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपी

Mon, 21 Sep 2026 10:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:58 PM IST
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Accused reaches police station after murdering wife by slitting her throat and inflicting multiple stab wounds.
मायके पक्ष ने तीन घंटे किया हंगामा, पुलिस से नोकझोंक और धक्का-मुक्की
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आरोपी पर मुंह में कपड़ा ठूंसकर तेजाब से हमला करने का भी लगाया आरोप
मां बोली-दो साल के दिव्यांग बेटे के इलाज को लेकर हुए विवाद में की वारदात
माई सिटी रिपोर्टर/संवाद
मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर के खालसा मोहल्ले में सोमवार दोपहर मनीष ने अपनी पत्नी कविता (25) की हत्या कर दी और थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने चाकू से गला रेतकर और शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार कर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि आरोपी ने कविता के मुंह में कपड़ा ठूंसकर तेजाब से हमला करने के बाद हत्या की। मायके पक्ष ने हंगामा किया और आरोपी को मौके पर बुलाने पर अड़ गए। पुलिस ने कविता का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया तो उनकी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। करीब तीन घंटे हंगामे के बाद पुलिस ने मायके पक्ष को समझा-बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गढ़ रोड स्थित जयभीमनगर निवासी सुखवीरी ने बताया कि उन्होंने बेटी कविता का विवाह वर्ष 2022 में मनीष से किया था। उनकी बेटी के दो साल का दिव्यांग बेटा उमंग और एक साल की बेटी सोना है। मनीष मजदूरी करता है। उसके माता-पिता भी उसके साथ रह रहे थे। आरोप है कि उमंग के इलाज को लेकर दंपती में विवाद होता था। आरोपी कविता से अतिरिक्त दहेज की भी मांग करता था। मनीष कविता से कहता था कि उमंग का इलाज वह नहीं कराएगा। वह उसे इलाज कराने के लिए मायके छोड़कर आने का दबाव बनाता था।
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आरोप है कि आरोपी पहले भी कविता से मारपीट कर चुका था और वह मायके में भी रहने लगी थी। उसे समझा-बुझाकर ससुराल भेज दिया गया था। आरोप है कि इसी विवाद में आरोपी ने कविता को पहले पीटा और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद मनीष के पिता बाबू और मां भी मौके से भाग गए। आरोपी ने सोमवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे भावनपुर थाने पहुंचकर कहा कि वह पत्नी की हत्या कर आया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी से चाकू भी बरामद किया।
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दरोगा जीजा पर आत्मसमर्पण कराने का आरोप

मायके पक्ष का कहना है कि आरोपी कविता की हत्या करने के बाद अपने घर पर ताला लगाकर और दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर थाने पहुंच गया। आरोप है कि मनीष का जीजा यूपी पुलिस में दरोगा है और गाजियाबाद के लोनी में तैनात है। आरोपी ने उसकी मदद से आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद मायके वालों को सूचना देकर पुलिस घर पहुंची। यहां वॉशरूम में कविता का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शाम साढ़े चार बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो मायके पक्ष आरोपी को थाने से मौके पर बुलाने और एनकाउंटर की मांग करने लगे। शाम लगभग साढ़े सात बजे हंगामे के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
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शनिवार को परिजनों पर किया था हमला, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
बुलंदशहर के बीबीनगर निवासी कविता की मामी बबीता ने बताया कि आरोपी ने मासूम बेटे उमंग के बीमार होने पर शनिवार को भी पत्नी कविता को पीटा था। कविता के फोन पर करने उसके पिता ब्रजपाल, भाई नितेष और मुविंद्र व अन्य परिजन कविता के ससुराल पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि वह उमंग का इलाज करा देंगे। इसके बाद भी आरोपी ने डंडों से कविता के घरवालों पर हमला किया था। इसकी शिकायत थाने पर दी गई थी लेकिन थाना पुलिस ने आरोपी के जीजा की सिफारिश के कारण ठोस कार्रवाई नहीं की। मायके पक्ष का आरोप है कि अगर पुलिस आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करती तो उनकी बेटी की हत्या नहीं होती।
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आरोपी से जान बचाने के लिए घर में दौड़ती रही कविता
मनीष के सिर पर खून सवार था। वारदात के बाद उसके घर में कई जगह खून के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस की पूछताछ और मौका-मुआयना से पता चला है कि वह चाकू लेकर पत्नी के पीछे दौड़ता रहा। कविता जान बचाने के लिए घर में दौड़ती रही। उसने जीने में चढ़ने का भी प्रयास किया। उसने वॉशरूम में छिपने का भी प्रयास किया लेकिन आरोपी उसकी जान लेकर ही माना। मामी बबीता ने तेजाब से हमला करने और मुंह में कपड़ा ठूंसकर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है।
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मां के शव से लिपट गए थे मासूम
वारदात के बाद आरोपी थाने चला गया। उसके दोनों बच्चे मां कविता के लहूलुहान शव से लिपटकर रोने लगे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों बच्चों के कपड़े भी खून से सने हुए थे। सोमवार देर रात तक कविता के मायके पक्ष के लोग और ग्रामीण बड़ी संख्या में मॉर्चरी पर जमा थे।

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चाकू लेकर थाने पहुंचा आरोपी, माता-पिता पर भी प्राथमिकी दर्ज
-इस मामले में पिता ब्रजपाल की तहरीर पर आरोपी मनीष, उसके पिता बाबू, मां और बहन व बहनोई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मनीष ने वारदात के बाद चाकू लेकर थाने में आत्मसमर्पण किया है। उसके माता-पिता को भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। अभिजीत कुमार, एसपी देहात

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