Meerut News: किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को जेल भेजा

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सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में प्राथमिक की दर्ज की थी। शुक्रवार देर शाम आरोपी को कस्बे के बाहरी छोर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद विज्ञापन





सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में प्राथमिक की दर्ज की थी। शुक्रवार देर शाम आरोपी को कस्बे के बाहरी छोर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद

सरूरपुर। थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी किशोरी के छेड़छाड़ करने वाले आरोपी हसरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता शुक्रवार को अपनी चाची के साथ खेत में गई थी। इसी बीच आरोपी ने किशोरी को ईख के खेत में खींचने का प्रयास किया था। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।