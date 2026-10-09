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Meerut News: रास्ते में घेरकर धमकाया, गांव में भी फायरिंग करने का आरोप

Fri, 09 Oct 2026 10:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:34 PM IST
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Accused of cornering and threatening on the way, and also opening fire in the village.
- पाली गांव में दो स्थानों पर छह राउंड फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी
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संवाद न्यूज एजेंसी

हस्तिनापुर। थाना क्षेत्र के पाली गांव में रुपये के पुराने लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने गांव के ही युवकों पर तमंचा दिखाकर धमकाने और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर कब्जे में ले लिए हैं।

पाली निवासी अनिल ने हस्तिनापुर थाने में तहरीर देकर बताया कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे वह अपने दोस्त विकास और मोनू के साथ बाइक से हस्तिनापुर से गांव लौट रहा था। आरोप है कि नंगला चांद रजबहे के पास पीछे से बाइक पर सवार होकर आए तीन युवकों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिराने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें सड़क पर रोक लिया और तमंचा दिखाकर डराने-धमकाने लगे। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए तीन राउंड हवाई फायरिंग की। जिसमें दो युवक उसके गांव के हैं और एक किसी अन्य गांव का शामिल है।
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अनिल ने बताया कि गांव पहुंचने के बाद वह फायरिंग करने वाले एक युवक के घर शिकायत करने गया। इसी दौरान दूसरा युवक भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि दोनों युवकों ने गांव में भी तीन राउंड फायरिंग की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
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सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि पाली गांव में गोली चलने की सूचना नहीं मिली है। कुछ युवकों के बीच गाली-गलौज होने की जानकारी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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