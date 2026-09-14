Meerut News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को जेल भेजा
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:16 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:16 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने एक गांव में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी।
पुलिस के अनुसार, एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि नितिन ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने एक गांव में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी।
पुलिस के अनुसार, एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि नितिन ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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