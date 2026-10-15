Meerut News: मुठभेड़ में पशु चोरी का आरोपी घायल गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीबहसूमा। गांव मोड़ खुर्द के पास निर्माणाधीन हाईवे पुल पर बृहस्पतिवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में पशु चोरी का आरोपी इरशाद उर्फ गंजा पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सीएचसी मवाना में भर्ती कराया। वही उसका साथी एहसान उर्फ हकला फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा, कारतूस बरामद किया। निशानदेही पर चोरी का भैंसा भी बरामद करने का दावा किया है।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी इरशाद उर्फ गंजा मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के लक्खीपुरा का निवासी है। उसके खिलाफ चोरी, गोवध, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट समेत करीब 11 प्राथमिकी दर्ज हैं। बरामद भैंसा तीन-चार दिन पहले लोहियानगर क्षेत्र से चोरी हुआ था। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपी को उपचार दिलाने के बाद कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।