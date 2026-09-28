Meerut News: आरोपी 22 पव्वे देशी शराब के साथ पकड़ा

विज्ञापन

रोहटा। अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान रोहटा थाना पुलिस ने आरोपी अमित निवासी रोहटा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से देशी शराब के 22 पव्वे बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या और लूट के मुकदमे भी दर्ज हैं। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि रविवार देर रात वह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मढ़ी संपर्क मार्ग पर एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की और युवक को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक तलाशी लेने पर युवक के पास मौजूद थैले से देशी शराब के 22 पव्वे बरामद हुए।