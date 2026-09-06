Meerut News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज

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सरधना। गांव खिर्वा जलालपुर से 16 वर्षीय किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के भाई ने गांव जाफराबाद दुर्वेशपुर निवासी युवक प्रिंस पर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।गांव खिर्वा जलालपुर निवासी किशोरी के भाई ने सरधना थाने पर दी तहरीर में बताया कि उसकी करीब 16 वर्षीय नाबालिग बहन चार सितंबर की दोपहर करीब एक बजे घर से बिना किसी को बताए चली गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने और कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आरोप है कि प्रिंस को फोन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला। पीड़ित परिवार प्रिंस के घर पहुंचा और उसके परिजनों से जानकारी मांगी।तहरीर में आरोप लगाया गया है कि युवक के माता-पिता ने जानकारी देने के बजाय परिवार के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने पर किशोरी की लाश तक नहीं मिलने देने की धमकी दी। सीओ आशुतोष कुमार कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।