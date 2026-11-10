Meerut News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

दौराला। थाना दौराला क्षेत्र में एक शीतगृह में मजदूरी करने गई नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी की मां ने दौराला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ठेकेदार और उसके रिश्तेदार पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है।दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी छह नवंबर को महिलाओं के साथ दौराला स्थित शीतगृह में मजदूरी करने गई थी। आरोप है कि वहां रोशन ठेकेदार का रिश्तेदार अन्कु, जो जम्मू का रहने वाला है, उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शाम करीब पांच बजे परिजन बेटी की तलाश में पहुंचे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मां ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि किशोरी की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है।