Meerut News: चिकित्सक से 50 लाख रुपये मांगने और मारपीट करने का आरोप

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सरधना। कालंद चुंगी स्थित न्यू ग्रीन मार्केट में क्लीनिक के बाहर एक चिकित्सक के साथ मारपीट करने और 50 लाख रुपये मांगने का आरोप लगा है। सरधना थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि आरोपी पिछले एक महीने से उन्हें परेशान कर रहा था और रुपये नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था।मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जौला निवासी डॉ. शादाब राणा का कालंद चुंगी के पास दीपक सिनेमा के पीछे न्यू ग्रीन मार्केट में क्लीनिक है। उन्होंने तहरीर में बताया कि शुक्रवार दोपहर नाहली गांव निवासी आरोपी युवक क्लीनिक के सामने पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर का आरोप है कि आरोपी उनसे 50 लाख रुपये की मांग कर रहा था। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपी ने मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घटना की वीडियो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी पूरी घटना कैद हुई है। डॉक्टर ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि सरधना पुलिस को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए है।