Meerut News: मकान का ताला तोड़कर जबरन घुसने का आरोप

मवाना। कस्बे के मोहल्ला हीरालाल में ताले तोड़कर मकान में अवैध रूप से घुसने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।मोहल्ला हीरालाल निवासी मुकेश कुमार शर्मा ने मवाना पुलिस को तहरीर में बताया कि उनका एक पुश्तैनी मकान मोहल्ले में ही स्थित है। आरोप है कि सोमवार दोपहर बाद करीब तीन बजे उनके मृतक बड़े बेटे की पत्नी एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर पुश्तैनी मकान पर पहुंची। पीड़ित की गैर-मौजूदगी में उन्होंने मकान के ताले तोड़ दिए और जबरन अंदर दाखिल हो गए।पीड़ित का कहना है कि उनके बेटे की मृत्यु से करीब 25 दिन पहले ही पुत्रवधू उसे बीमार छोड़कर बिना बताए चली गई थी। मृत्यु की सूचना देने और अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बाद भी उसने कोई संपर्क नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस से मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।