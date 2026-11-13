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Meerut News: बड़ी बहन से प्रेम प्रसंग में छोटी बहन को भी ले भागा था युवक, दोनों मिली

Fri, 13 Nov 2026 07:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:21 PM IST
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A young man, who was in a romantic relationship with an elder sister, also took the younger sister along with him; both have been found.
- दो नवंबर को मौलवी ने दर्ज कराया था अपहरण का मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहिया नगर क्षेत्र से लापता हुईं दो नाबालिग बहनों को पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत शनिवार को सकुशल तलाश लिया। दोनों बहनों को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी साकिब को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़ी बहन के प्रेम प्रसंग में छोटी बहन को भी अपने साथ ले गया था। पुलिस ने दोनों किशोरियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जबकि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
लोहिया नगर थाना क्षेत्र निवासी मौलवी ने दो नवंबर को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 14 और 13 वर्षीय दो बेटियां लापता हो गई हैं। आरोप था कि एक युवक दोनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मौलवी की बड़ी बेटी का बुद्धा एन्क्लेव निवासी साकिब से प्रेम प्रसंग चल रहा है।
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शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी व किशोरियों को तलाश लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मौलवी की बड़ी बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छोटी बेटी ने भी साथ जाने की बात कहीं थी। इसके बाद आरोपी दोनों बहनों को लेकर लोहिया नगर में ही एक कॉलोनी में किराये के मकान में रहने लगा था। पूछताछ में पता चला कि शुरूआत के दो दिन वह किशोरियों के साथ रेलवे स्टेशन पर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। किशोरियों के बयान दर्ज कराएं जा रहे है।
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