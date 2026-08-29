Meerut News: नवागत विद्यार्थियों के हुई वेलकम पार्टी
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:43 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:43 PM IST
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मवाना। एएस इंटर कॉलेज में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत कक्षा छह के नवागत छात्र-छात्राओं के लिए वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया व विशिष्ट अतिथि कोतवाली प्रभारी ब्रह्म सिंह त्रिपाठी, चौकी इंचार्ज प्रशांत मिश्रा ने बच्चों का तिलक लगाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अतिथियों और विद्यार्थियों को चॉकलेट बांटी गई। जीव विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रीतम सिंह के सौजन्य से सभी के लिए प्रीतिभोज की व्यवस्था की गई। उप जिलाधिकारी सराहना की। क्षेत्राधिकारी ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, प्रबंधक पवन कुमार रस्तोगी, प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह, समिति सदस्य सुनील राजवंशी आदि उपस्थित रहे।
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