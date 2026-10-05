फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A protest was held to demand compensation for the burnt sugarcane crop.

Meerut News: गन्ने की जली फसल के मुआवजे की मांग के लिए दिया धरना

Mon, 05 Oct 2026 08:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:52 PM IST
विज्ञापन
A protest was held to demand compensation for the burnt sugarcane crop.
विद्युत उपखंड केंद्र पर धरना देने पहुंचे किसान स्रोत संवाद
- विद्युत उपखंड केंद्र पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान, फीडर बंद करने की चेतावनी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी


हस्तिनापुर। बहसूमा थाना क्षेत्र के समसपुर और तजपुरा गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से करीब 70 बीघा गन्ने की फसल जलने के मामले में मंगलवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। मुआवजे की मांग के लिए करीब किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हस्तिनापुर विद्युत उपखंड केंद्र पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो उपखंड केंद्र से जुड़े सभी फीडर बंद कर देंगे।

किसानों का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार काफी नीचे थे और गन्ने की फसल से छू रहे थे। कई बार विद्युत निगम से शिकायत करने के बावजूद तारों को ऊंचा नहीं किया गया। करीब एक सप्ताह पूर्व तारों से निकली चिंगारी से खेतों में खड़ी तैयार गन्ने की फसल में आग लग गई। जिसमें आजाद नागर, दिपिन राणा, अनुज राणा, छतर सिंह, कालूराम, ओमपाल, करणवीर, राजेंद्र, हरिओम, मुकेश, श्यौराज, सेधिन, दीपा, नीतू, सुदेश और राजेश समेत करीब 24 किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई।
विज्ञापन


किसानों आजाद ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत एसडीएम संतोष कुमार से की थी। बहसूमा थाने में विद्युत विभाग के खिलाफ तहरीर भी दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उनका आक्रोश बढ़ गया। मंगलवार को किसान विद्युत उपखंड केंद्र पर धरने पर बैठ गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


धरने की सूचना पर जेई सतवीर सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने मामले की जानकारी विद्युत निगम के उच्चाधिकारियों को दी। अधिकारियों की ओर से फसल के नुकसान की जांच कराने की बात कही गई, लेकिन किसान तत्काल मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।


किसानों ने कहा कि मुआवजा मिलने तक वह दिन-रात धरना जारी रखेंगे। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सभी संबंधित फीडर बंद करने की चेतावनी दी। देर शाम तक विद्युत उपखंड केंद्र पर किसानों का धरना जारी था। वह लगातार विद्युत निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे।

विद्युत उपखंड केंद्र पर धरना देने पहुंचे किसान स्रोत संवाद

विद्युत उपखंड केंद्र पर धरना देने पहुंचे किसान स्रोत संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed