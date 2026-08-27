Meerut News: संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर कलश यात्रा निकाली
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:29 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:29 PM IST
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मुंडाली। रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव किनानगर में भाजपा के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक दिव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व विधायक ने सिर पर कलश धारण करके कलश यात्रा का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक ने कहा कि संत रविदास के विचार समतामूलक समाज की नींव है हम सभी को उनके बताए सामाजिक एकता, समानता और आपसी भाईचारे का संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान सिसौली मंडल अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, मोनू कुनकुरा, ऋषि त्यागी, ऋषभ गौतम, सुशील चौहान, विमला जाटव, दुष्यंत तोमर, दीपक राठी आदि भाजपा पदाधिकारी साथ रहे।
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